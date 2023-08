Begato, chiuso il bando per il recupero degli alloggi ex “diga bianca”: 19 proposte

Genova. Sono 19 le proposte depositate in relazione al bando, scaduto nella serata di ieri, per l’affidamento dei lavori di recupero e riqualificazione energetica degli alloggi di via Cechov 11, che facevano parte dell’ex diga Bianca di Begato, demolita in larga parte. Nei prossimi giorni, verificata la sussistenza dei requisiti, si provvederà all’apertura delle offerte economiche e all’assegnazione dei lavori.

Entro il mese di ottobre sarà inoltre pubblicata la gara per la rigenerazione e la riqualificazione del quartiere Diamante, finanziati con 15 milioni di euro stanziati da Regione Liguria tramite il PINQUA – Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare.

