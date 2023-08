Bper: accordo con Simest per concedere finanziamenti all’internazionalizzazione delle imprese

Modena. Il Gruppo Bper Banca ha sottoscritto con Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, un accordo di collaborazione per la concessione di finanziamenti agevolati dedicati, grazie al ricorso al Fondo 394 gestito da Simest per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La misura prevede la concessione, a imprese con vocazione internazionale, di finanziamenti a tassi agevolati (a cui si potrà aggiungere una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%) destinati alla transizione ecologica, alla digitalizzazione e al rafforzamento della solidità patrimoniale.

