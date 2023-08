Calcio/ Genoa, tifosi in delirio al Porto Antico: incontro con i giocatori

Entusiasmo da parte dei tifosi presenti questo pomeriggio al Porto Antico per incontrare i propri beniamini: otto giocatori (Gudmundsson, Strootman, Frendrup, Bani, Retegui, Dragusin, Martinez e Thorsby) hanno firmato autograti ai presenti. Un evento voluto dalla società per ringraziare i supporter dopo la sottoscrizione di quasi 26mila abbonamenti.

Il difensore Mattia Bani ha poi fatto un bilancio a due gironi dal primo impegno, contro il Modena al Ferraris: “Ringraziamo i tifosi per questo gesto di amore, so che ci aiuteranno ma dobbiamo essere noi a portarli dalla nostra parte. Il nostro obiettivo è rimanere in serie A e stiamo lavorando per questo. Prima del campionato c’è la sfida di Coppa Italia e vogliamo passare il turno”.

