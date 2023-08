Calcio/ Lavagnese battuta all’inglese dalla Carrarese

Dall’Usd Lavagnese 1919

L’allenamento congiunto di questo pomeriggio allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese è stato l’occasione per fare una bella sgambata, di fronte i gialloblù sono apparsi già in gran forma e il risultato non deve creare illusioni. La squadra di Dal Canto ha manovrato per gran parte della partita, ma Lombardi e compagni hanno respinto colpo dopo colpo cedendo solo davanti ad un calcio di rigore trasformato da Capello e ad un gol su azione di Cecconi nella prima frazione. Per i lavagnesi tra le belle cose una traversa colpita da Lombardi dalla lunga distanza.

