“Camogli in Musica”: i concerti del 12 e 19 agosto

Il 12 agosto riprende, dopo una piccola pausa, il Festival Camogli in Musica, giunto quest’anno alla quarantesima edizione. Sarà il Santuario del Boschetto ad ospitare il trio More Antiquo, formato da Ilaria Bellia (violino), Valerio Giannarelli (violino) e Luca Ferrari (organo): in programma musiche di A. Corelli, J. S. Bach, B. Marcello e W. A. Mozart: di quest’ultimo il pubblico avrà l’occasione di ascoltare quattro splendide Sonate da chiesa. I tre artisti vantano un’importante carriera in ambito solistico, cameristico e orchestrale, oltre che nel campo dell’educazione e della formazione, e hanno portato il nome di Genova nei più importanti festival musicali internazionali.

