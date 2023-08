Caro voli, l’ad di Ryanair furioso: “Decreto illegale”. Da Genova oltre 300 euro per volare in Sicilia

Genova. Il decreto con le misure contro il caro voli varato dal governo Meloni – che proibisce aumenti di prezzo superiori al 200% per i collegamenti nazionali con le isole nei periodi di picco stagionale o in stato di emergenza – fa infuriare le compagnie aree. Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, in una serie di interviste parla di “decreto ridicolo e illegale”, si dice sicuro che l’Unione Europea lo cancellerà, fa paragoni con l’Unione Sovietica e minaccia di abbandonare l’Italia per effetto di questi provvedimenti.

Il decreto Asset, tra le varie misure introdotte, vieta di fissare in modo dinamico le tariffe in base al periodo della prenotazione qualora ricorrano tre condizioni: rotta nazionale con le isole, picco di domanda per la stagionalità o durante uno stato di emergenza nazionale, prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori superiore del 200% rispetto alla tariffa media del volo (non viene specificato se si determina su base annuale o mensile). Inoltre vengono considerate pratiche commerciali scorrette le procedure di determinazione delle tariffe basate su profilazione web dell’utente o tipologia del dispositivo utilizzato.

