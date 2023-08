Chiavari: tracce di sangue rilevate anche nella barberia di corso Dante

Delitto, o esecuzione, di Mahmoud Abdalla, il 19enne egiziano trovato morto lunedì 24 luglio nelle acque davanti a Santa Margherita dopo che Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto “Tito”, e Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto “Bob” lo avevano colpito con tre colpi di punteruolo di cui uno mortale al cuore.

Ieri i carabinieri del Ris di Parma hanno trovato tracce di sangue sia nell’appartamento di via Vado, a Sestri Ponente dove il giovane sarebbe stato ucciso, sia nella barberia di corso Dante 60 a Chiavari, dove gli assassini avevano trasportato il cadavere chiuso in una valigia in taxi. Tracce che dovranno ovviamente essere esaminate in laboratorio per capire se appartengono tutte alla stessa persona.

