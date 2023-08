Due presunti oggetti volanti non identificati nei cieli savonesi: l’analisi degli ufologi di Aria

Savona. Due misteriose sfere attraversano il cielo della Liguria dirigendosi verso l’entroterra savonese: questo è quanto sostiene una nota inviata all’Associazione Italiana per la Risoluzione delle Anomalie in tutti i Domini (ARIA), un’organizzazione che si occupa di esaminare fenomeni inspiegabili ( UAP, ovvero Fenomeni Aerei Non Identificati) in Italia. Secondo il testimone, SG, un residente dell’entroterra savonese, avrebbe avvistato due presunti oggetti volanti non identificati di forma sferica mentre attraversavano il cielo in direzione del mare. Convinto di aver assistito a qualcosa di insolito, SG ha registrato un video del presunto avvistamento e ha deciso di condividere il suo resoconto con l’associazione.

L’Associazione ARIA, conosciuta per la sua attività nel campo delle anomalie inspiegabili e la professionalità dimostrata nel tempo, ha ricevuto il video da SG per una valutazione. Angelo Maggioni, presidente e fondatore dell’associazione, che include ex militari e ingegneri aerospaziali, ha analizzato il filmato e ha ritenuto che presenti elementi interessanti. Nel video, sono visibili due oggetti sferici bianchi, uno che segue l’altro a breve distanza: “La ripresa panoramica – spiega Maggioni – e con un’alta profondità di campo, potrebbe trarre in inganno rispetto all’altitudine degli oggetti. Sebbene non sia possibile confermare la presenza di segni distintivi di propulsione a causa della distanza e della risoluzione limitata dell’immagine ingrandita, la loro traiettoria regolare sembra ben definita”.

