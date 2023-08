Geo Barents, partiti e associazioni organizzano presidio di benvenuto ai migranti

Venerdì 11 agosto, in concomitanza dell’arrivo della Geo Barents, al faro rosso del Molo Italia si terrà un presidio di benvenuto per i migranti a bordo della nave. Il presidio è organizzato e promosso da Cgil, Arci, Anpi, Amnesty, Uaar, Buon Mercato, Mediterraneo, Libera, Circolo Pertini, Leali a Spezia, Pd, Rifondazione Comunista, Più Europa, Partito Comunista Italiano, Italia Viva, Orizzonte Spezia, Circolo Operaio, Rete Pace e Disarmo e Rete per la Pace Sarzana.

“La nostra città sarà come sempre in grado di attivare la macchina della solidarietà ed è costantemente e quotidianamente impegnata nell’accoglienza dei migranti, ma dobbiamo rimarcare un’altra volta l’assurdità e l’ingiustizia di assegnare alla Geo Barents il porto della Spezia – commentano gli organizzatori del presidio -, sottoponendo i migranti ad ulteriori giorni di navigazione, con tutti i disagi e le sofferenze che ciò comporta per persone già duramente provate. L’ennesimo atto per colpire le Ong e impedirgli di fatto di prestare altri soccorsi in mare, l’ennesimo atto della politica disumana sui migranti di questo governo”.

L’articolo Una somma di piccoli disservizi sui binari e il viaggio verso le Cinque Terre diventa campale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com