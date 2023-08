Iren, Signorini nominato nuovo ad. Per l’autorità portuale di Savona e Genova arriva un commissario

Liguria. Da qualche giorno non si attendeva altro che l’ufficialità, e questa è arrivata nel pomeriggio di oggi. Il comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, composto dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, da quello di Reggio Emilia, Luca Vecchi e da sindaco di Genova Marco Bucci, hanno preso la loro decisione sulla nomina del nuovo amministratore delegato della multiutility.

Dopo aver analizzato la shortlist presentata da SpencerStuart, società specializzata in cacciatori di teste, i sindaci hanno deciso di indicare come nuovo ad Paolo Emilio Signorini, già presidente (in scadenza) dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Il nuovo amministratore delegato, che prende il posto di Gian Vittorio Armani (che ha scelto il passaggio ad Enel), sarà cooptato nel consiglio di amministrazione durante la prossima seduta.

» leggi tutto su www.ivg.it