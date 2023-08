Lungomare Canepa, assegnata la progettazione esecutiva del parco lineare: termine lavori entro giugno 2026

Genova. Al termine del bando, è stato assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva del progetto del parco urbano lineare di Lungomare Canepa, vale a dire la riqualificazione voluta dall’amministrazione civica per le zone limitrofe alla grande arteria viaria. A vincere l’appalto la CMCI Consorzio stabile, con sede a Genova, che ha superato i concorrenti con un ribasso pari al 19,23% per un importo finale di poco più di 10 milioni di euro.

In attesa, quindi, che la progettazione definitiva prenda il posto alle ipotesi, i primi dettagli emersi di quello che potrebbe essere il progetto finale vedono asse stradale spostato a sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente “di ultima generazione che permetterà di sterilizzare l’inquinamento acustico di cui oggi soffre questa importante arteria cittadina”. Le progettazione di quest’ultima, però, sarà oggetto di separato procedimento.

» leggi tutto su www.genova24.it