Marine Litter: a Albisola Superiore, Vado Ligure, Spotorno è “caccia” ai rifiuti marini

Albisola Superiore/Vado Ligure/Spotorno. Nell’ambito della campagna informativa sul Marine litter a cura del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, prende il via, da venerdì 11 agosto, un evento diffuso sul territorio dei Comuni di Albisola Superiore, Vado Ligure e Spotorno, realizzato in sinergia con le amministrazioni e la preziosa partecipazione e collaborazione di Assonautica Provinciale di Savona, Centro Nautico Vadese e A.S.D. Olimpia Sub.

L’evento prevede una serie di appuntamenti dedicati alla pulizia delle spiagge dai mozziconi di sigaretta e di animazioni serali per scoprire, divertendosi, curiosità per ridurre l’utilizzo di plastica monouso e contrastare il problema dei rifiuti marini.

