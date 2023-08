Genova. Problemi per la viabilità nel centro di Genova. La galleria Mameli, nel quartiere di Albaro, è temporaneamente chiusa.

Il tunnel che collega via Rosselli a via Barabino è off limits per il traffico a causa dell’incendio di un mezzo a due ruote. Probabile che il rogo sia scaturito per un surriscaldamento della batteria elettrica di uno scooter.

» leggi tutto su www.genova24.it