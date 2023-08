Monterosso: soccorso escursionista e trasportato al San Martino

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Questo pomeriggio, il Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Genova, è intervenuto nello spezzino per soccorrere un escursionista che, percorrendo il sentiero fra Monterosso e Vernazza, è caduto procurandosi un trauma facciale. Il personale elisoccorritore ha verricellato sul luogo dell’incidente il medico ed infermiere che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno posto sulla barella da elitrasporto. Sempre tramite il verricello dell’elicottero, il ferito è stato issato a bordo per il trasporto all’ospedale San Martino di Genova. Da terra hanno operato le squadre VF di Spezia in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino.

