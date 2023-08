Occupazione in Liguria, Toti: “Previsioni di crescita per le assunzioni nel mese di agosto”

Genova. “Dopo un luglio positivo, anche agosto avrà un segno più dal punto di vista dell’occupazione: secondo i dati di Unioncamere, per questo mese sono previste 8.150 assunzioni in Liguria, 490 in più rispetto ad agosto 2022, di cui 4.720 nella Città metropolitana di Genova. Sono dati che dimostrano come la nostra Regione stia attraversando una fase di crescita in molti settori, a cominciare dal turismo che sta vedendo uno sviluppo sempre più accentuato, senza dimenticare altri fiori all’occhiello della nostra economia come i servizi e la logistica”.

Così in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che commenta i dati del bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal e dedicato alle previsioni sui fabbisogni occupazionali delle imprese, da cui emerge che sono appunto 8.150 le entrate programmate in Liguria dalle imprese dell’industria e dei servizi (con almeno 1 dipendente), 490 in più rispetto all’agosto scorso e 360 rispetto ad agosto 2021.

