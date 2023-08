Pallanuoto M/ Ruggieri e la Rari Nantes Camogli avanti insieme

Dalla Rari Nantes Camogli

È arrivato in punta di piedi, ma fin da subito è entrato nel cuore di tutti noi. I suoi valori, la sua passione la sua voglia di crescere sono presto diventate preziose e indispensabili. Più di un portiere. Piggi Ruggieri nel giro di poco ha conquistato tutti, e adesso, per lui, si aprono le porte di una nuova, stimolante sfida.

Giocherà in serie A1, insieme al suo compagno di reparto Emanuele Rossi, ma oltre a questo entrerà a far parte del team bianconero a tutti gli effetti, allenando in pianta stabile gli Under 14 e gli Under 16

