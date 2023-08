Piano dei servizi sociali liguri 2023-2025, Lodi: “Consultazione avviata in grande ritardo e ancora indietro”

Liguria. Cristina Lodi, vicepresidente Commissione Welfare del Comune di Genova critica i tempi e i modi con cui la Regione Liguria ha avviato la consultazioni sul piano dei Servizi sociali per gli anni 2023-2025 e chiede la convocazione di una commissione consiliare.

“La giunta della Regione Liguria avvia le consultazione guarda caso di agosto su delle slide che narrano cosa sarà il nuovo piano dei Servizi Sociali per i liguri per gli anni 2023/2025. Mi è sfuggito qualche cosa? Non siamo già a metà 2023? Forse perchè questo piano lo doveva approvare l’ex assessore ma poi volato a Roma e non hanno fatto più niente? In effetti perché avviare una programmazione sociale e sanitaria in modo articolato e integrato visto che in atto ci sono già le audizioni per il piano sanitario regionale da mesi?”.

