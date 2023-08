Piattino a due euro? Gli esercenti genovesi: “Ognuno fa i suoi prezzi, l’importante è la trasparenza”

Genova. Inutile stigmatizzare un episodio: ogni ristoratore è libero di fare la politica commerciale che preferisce, l’importante è che i prezzi siano trasparenti. È questa in sintesi la posizione delle associazioni di categoria degli esercenti genovesi, interpellate dopo il clamore mediatico suscitato dal caso del “piattino condivisione” a due euro a Finale Ligure. Lo scontrino delle polemiche, postato sui social da Selvaggia Lucarelli, era stato preceduto dell’episodio di Gera Lario, dove un bar aveva applicato un sovrapprezzo per tagliare in due un tramezzino.

“Ognuno applica il prezzo che ritiene giusto – sostiene Marina Porotto, vicepresidente nazionale di Fipe Confcommercio, presidente nazionale della sezione giovani e presidente del Civ Il Genovino in centro storico – e non è corretto strumentalizzare un episodio pensando che valga per tutta la categoria. Questa non è la norma, ma qualcuno applica un sovrapprezzo in virtù del numero di posti occupati. Alcuni possono scandalizzarsi del fatto che l’acqua al tavolo la mettiamo a due euro, ma se uno prende solo l’acqua? Ciascuno fa ciò che crede secondo un prezziario”.

