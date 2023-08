Sampdoria, si entra nel vivo del calcio mercato

Genova. Proseguono le operazioni di mercato, che evidenziano come l’obiettivo primario dell’operatività della Sampdoria sia, ‘obtorto collo’ l’ottenimento della riduzione dei costi del conto economico corrente, che ha portato dapprima alla risoluzione dei contratti con Djuričić e Murillo (ma anche a non rinnovare quello di Quagliarella) e poi di Gabbiadini, in uno con le cessioni a ‘prezzi di stralcio’ di Augello e Falcone, cui si sta aggiungendo quella in prestito di Audero all’Inter, in corso di sostituzione col giovane Filip Stanković, a cui – oltre a Ravaglia – viene affiancato Alessandro Farroni (classe ’97), portiere della Vis Pesaro, da prelevarsi in prestito con diritto di riscatto.

A dire il vero era circolato in rete anche il nome di Dominik Kotarski del Paok, ma trattandosi di un portiere (nazionale croato dell’Under 21) arrivato da solo un anno a Salonicco, è impensabile che in Grecia siano disposti a lasciarlo partire in prestito.

» leggi tutto su www.genova24.it