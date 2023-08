Una lavatrice industriale per il canile municipale, ecco come contribuire

L’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale della Spezia, ha deciso di comprare una lavatrice industriale, lanciando una raccolta fondi per raccogliere le risorse necessarie. “In cinque anni di gestione abbiamo disintegrato già ben sei lavatrici, sicuramente perché le lavatrici domestiche sono progettate per fare uno o due lavaggi al giorno mentre da noi stanno in funzione dodici ore al giorno – spiegano dall’Impronta -. Per questo abbiamo pensato di comprare una lavatrice industriale, che possa stare dietro alla mole di coperte che laviamo ogni giorno. Ha un costo veramente importante ma risolverebbe tutti i nostri problemi, ci renderebbe la vita un po’ più facile, facendoci anche risparmiare tempo prezioso da dedicare ai nostri ospiti”.

Tutti i cani del canile hanno nella loro zona notte, insieme alla lampada riscaldante, baie, coperte, tappeti sempre asciutti e puliti. Soprattutto durante il periodo invernale è necessario cambiare spesso le coperte e i tappeti, che durante i giorni di pioggia si bagnano, per far sì che i cani possano dormire al calduccio e all’asciutto, soprattutto quelli più anziani.

Tantissime le donazioni già ricevute, l’obbiettivo prefissato non è lontano. Come donare? Attraverso Paypal (QUI il link) oppure effettuando un bonifico bancario con l’importo dell’offerta intestato a:

L’Impronta Volontari Indipendenti Canile

BANCA CREDIT AGRICOLE

IBAN: IT46S0623049832000043544 077

