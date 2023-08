Una somma di piccoli disservizi sui binari e il viaggio verso le Cinque Terre diventa campale

Turisti e viaggiatori fermi per più di mezz’ora nella tratta per raggiungere le Cinque Terre. Alcuni convogli sono giunti a destinazione anche con 35 minuti di ritardo, altri treni non sono partiti maturando ulteriori ritardi. Per citare un esempio il convoglio partito da Sarzana alle 10.03 sarebbe dovuto arrivare a Monterosso alle 10.47, in realtà è giunto alle 11.27. Una situazione complicata dunque per i viaggiatori, molti dei quali rimasti bloccati più volte nelle gallerie senza sapere cosa stesse accadendo. I disservizi sono durati all’incirca un’ora portandosi dietro una serie di strascichi. La circolazione è poi ripresa: stando a quanto riferito da Rfi non ci sono stati particolari circostanze ma piccoli problemi tecnici sui binari e che quindi hanno complicato la circolazione dei convogli. Nelle ore successive tutto è tornato regolare e senza attese e blocchi.

