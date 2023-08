Vado, l’addio del sindaco Giuliano: “Ho lavorato con entusiasmo, curiosità e passione. Grazie per questo meraviglioso viaggio”

Vado Ligure. “Era il 1999 e avevo 26 anni quando fui proclamata consigliere comunale nel Comune di Vado Ligure e iniziai questo cammino con Roberto Peluffo. Ho lavorato con entusiasmo, curiosità e passione. Il Comune divenne la nostra seconda casa. Il cammino continuò anno dopo anno: una comunità dinamica capace di essere esempio. Anche negli anni più difficili non ho mai perso la speranza di aggiungere un pezzo di bene. Sono passati 24 anni, di cui gli ultimi 9 da sindaco di Vado Ligure. Basta rivolgere lo sguardo a valle e a monte per vedere cosa abbiamo fatto. In ogni percorso ci sono diverse fasi, che finiscono”. Inizia così l’addio commosso del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano che lascia il Comune dopo due mandati da sindaco per andare a ricoprire il ruolo di commissario dell’aegnzie regionale per i rifiuti.

Diventata sindaco il 28 maggio 2019, oggi Giuliano si dimette ufficialmente. “Non ricordo una squadra che è vissuta così a lungo. Ho imparato a non piangere davanti a chi mi mostrava il suo dolore. Quando sono riuscita a dare una risposta positiva rispetto a certe esigenze sono state le gioie più grandi. A volte penso che la vita sia meravigliosa se non la esercitiamo chiusi dentro noi stessi”.

