Asl 5 assume 20 infermieri pescando dalla graduatoria del concorso Alisa del 2022

Asl 5 procede all’assunzione di 20 infermieri. A seguito della ricognizione delle carenze organiche nel profilo di Infermiere per l’anno in corso, infatti, è stata confermata la necessità di nuove assunzioni sia per garantire l’assistenza ospedaliera che per il potenziamento dei nuovi servizi territoriali (Cot spoke, case di comunità…) che per sostituire le cessazioni volontarie e i pensionamenti avvenuto nel 2023.

L’azienda sanitaria spezzina aveva già comunicato ad Alisa le sue necessità nel novembre 2022 e l’agenzia regionale aveva inviato la nota di risposta a inizio dicembre, ma la pratica di assunzione va a concretizzarsi solo ora, con l’inserimento nel Piano triennale del fabbisogno del personale.

L’assunzione avverrà tramite lo scorrimento della graduatoria dei nominativi risultati idonei nel concorso per 700 infermieri lanciato da Alisa nel 2021 e svolto nel 2022.

L’importo impegnato dalla direzione generale di Asl 5 per l’assunzione dei 20 infermieri è di poco superiore a 240mila euro.

