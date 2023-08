Azione: “Bene l’arrivo della portacontainer. Auspichiamo sia l’inizio di una fase di ripresa dei traffici”

“Esprimiamo profonda soddisfazione per l’arrivo presso il terminal Lsct di una nave portacontainer MSC da 24.000 TEU, la più grande che abbia mai attraccato in un porto italiano gateway. Il porto della Spezia finalmente respira una boccata d’ossigeno dopo mesi veramente complessi, ma soprattutto dimostra di essere ancora particolarmente competitivo ed efficiente”. Così Laura Porcile, portavoce provinciale di Azione, in merito alla notizia portuale di ieri: “E’ indubbio che l’economia della nostra città viva intorno al porto, quindi auspichiamo che oggi sia l’inizio di una fase di decisa ripresa dei traffici, anche alla luce della sottoscrizione di un nuovo accordo commerciale tra Lsct e Msc. Apprezziamo e ringraziamo fortemente l’Autorità di Sistema Portuale, nel suo presidente Sommariva, che nel corso di questi mesi ha contribuito al raggiungimento di questo risultato storico”.

