Caccia con arco, l’Osservatorio Aniamlista: “Ecco la prima vittima: un cinghiale colpito al viso con una freccia”

Savona. “La legge regionale, recentemente approvata su proposta del leghista Alessio Piana, che autorizza la caccia con l’arco agli ungulati, ha mietuto la sua prima vittima ad Imperia, con un giovane cinghiale colpito con una freccia al viso”. Lo comunica, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista.

“E’ la dolorosa dimostrazione che questo strumento quasi mai uccide subito gli animali ma li condanna ad un inaccettabile martirio – aggiungono dall’associazione – E’ fuggito e sarebbe iniziata per lui una lenta agonia se, per pura fortuna, non fosse stato intercettato da volontari e recuperato per le cure”.

