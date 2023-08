Cinque Terre: cinque tedesche minorenni soccorse da Drago

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure Relazioni Esterne

È stata una giornata particolarmente impegnativa quella di oggi per il soccorso alpino e speleologico Liguria che in collaborazione con i vigili del fuoco è dovuto intervenire in ben cinque circostanze.

In mattinata una donna di 70 anni di Monza si è infortunata seriamente ad una caviglia sul sentiero tra Vernazza e Monterosso. Dopo le prime cure a terra è stata recuperata da Drago e portata all’ospedale della Spezia.

