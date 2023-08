È morto il super manager della sanità Giuseppe Profiti, Toti: “Ha lasciato un segno indelebile”

È morto improvvisamente all’età di 62anni Giuseppe Profiti, super manager della sanità e docente universitario negli ultimi mesi commissario di Azienda Zero, l’ente che governa la sanità in Calabria. Originario di Catanzaro, è deceduto a causa di un infarto in Puglia, dove stava trascorrendo un periodo di vacanza.

Profiti era stato nominato nel 2021 coordinatore della struttura di missione a supporto del sistema sanitario della Regione Liguria: il presidente Giovanni Toti gli aveva dato mandato di guidare la ripartenza post Covid attraverso un piano triennale. Assunto nel frattempo l’incarico in Calabria, dopo la scomparsa di Salvatore Giuffrida aveva rinunciato al ruolo di direttore generale del San Martino, poi affidato a Marco Damonte Prioli. A febbraio aveva deciso di dimettersi dal ruolo in Liguria.

