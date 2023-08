Geo Barents, il personale di Medici senza frontiere: “Bambini sottoposti a diverse forme di violenza, in molti casi vittime di stupri”

Nel corso del viaggio iniziato martedì che si concluderà venerdì mattina alla Spezia, i profughi salvati dal personale della Geo Barents alzano il velo su quello che hanno vissuto nel corso degli ultimi mesi. A raccogliere le loro testimonianze è stato Sebastien Ponsford, responsabile affari umanitari di Medici senza frontiere a bordo della nave, che riassume ciò che ha ascoltato in un racconto molto forte.

“Su 49 sopravvissuti a bordo, 32 sono minori non accompagnati, tra cui una ragazza molto giovane che viaggiava da sola. I bambini hanno affrontato viaggi estremamente diversi attraverso il deserto e hanno subito molte violenze e abusi. Quello che abbiamo visto e ascoltato dai bambini – afferma Ponsford – è l’esposizione a diverse forme di violenza, tra cui molti casi di violenza sessuale, stupro in particolare. Dalle parole dei bambini emerge anche il racconto di respingimenti illegali in mare e, in altre occasioni, di respingimenti illegali sulla terraferma”.

“In generale, i minori a bordo presentano segni di disidratazione, estrema stanchezza, e anche diversi casi di malnutrizione. Hanno trascorso sei giorni interi in mare senza cibo né acqua. Dovevano bere acqua salata perché erano alla deriva. Questi bambini hanno un bisogno urgente di sostegno psicologico. Uno dei loro amici è morto in mare, è scomparso. Anche lui un minore. Uno dei sopravvissuti aveva viaggiato con lui dal suo villaggio, nel suo paese d’origine, fino alla Tunisia e poi in mare. Hanno anche bisogno di una valutazione medica approfondita e di cure. Hanno bisogno di essere accolti in centri specializzati dove possa essere valutato a fondo il loro status e la necessità di protezione. E naturalmente hanno bisogno di uno spazio adeguato, un ambiente sicuro e accogliente dove possano tornare a essere bambini”, conclude il responsabile affari umanitari di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents.

