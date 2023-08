Hacker filorussi attaccano l’Autorità portuale, bloccati dai sistemi digitali

Liguria. Un attacco hacker al sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende i porti di Genova, Pra’, Vado Ligure e Savona, è stato individuato e sventato mercoledì dai server di Liguria Digitale. Si tratta del secondo attacco hacker subito dall’Authority in un anno, con un precedente nel giugno del 2022 respinto ancora una volta grazie all’intervento della polizia postale di Genova e dagli esperti di Liguria Digitale.

A sferrare l’attacco, secondo gli inquirenti, è stato il gruppo di cyber criminali filorussi Noname, noto per avere già condotto attacchi a sfondo politico contro siti web istituzionali e di aziende colpevoli, a loro modo di vedere, di schierarsi al fianco dell’Ucraina. Il gruppo utilizza attacchi cosiddetti Ddos (distributed denial of service), che si concretizzano in massicce richieste di accesso ai server web in modo che non siano in grado di rispondere e collassino, con la conseguenza diretta di rendere la pagina e il sito non raggiungibili.

» leggi tutto su www.ivg.it