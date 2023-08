Il “Divertissement” di Papaleo si prende il palco di Piazza Europa

La rassegna di teatro estivo La Spezia Estate Festival si avvia verso la conclusione con lo spettacolo di Rocco Papaleo, che domenica 13 agosto (ore 21.30) sarà sul palco di Piazza Europa con “Divertissement”. Scritto dallo stesso Papaleo con Valter Lupo (che cura anche la regia), lo spettacolo è un diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. “Brevi annotazioni, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali mi appaiono nel rileggerle ora – afferma Papaleo – Non è che un diario racchiuda una vita, di certo però, dentro, trovi cose che ti appartengono, e nel mio caso l’azzardo che su alcune di quelle pagine valesse la pena di farci orecchiette, per riaprirle ogni sera a chi ha voglia di ascoltare”.

I biglietti sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Domenica 13 agosto il Botteghino apre anche in Piazza Europa a partire dalle ore 18.30 fino a inizio spettacolo. Info: tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it. Vendita on line su www.vivaticket.com. Ingresso: posto unico numerato 8 euro.

