Lerici, un progetto per avvicinare gli alunni delle medie alle professioni del mare

Un’intesa con scuole superiori e associazioni per avvicinare i giovanissimi alle professioni del mare: a presentare il progetto, riguardante le scuole medie del comune di Lerici, l’assessore all’Istruzione Laura Toracca, nel corso di un ampio intervento a tema scuola in Consiglio comunale, durante la discussione del Documento unico di programmazione. Toracca ha appunto spiegato che, nell’ambito del progetto Educamare, “andremo a stipulare una convenzione con alcuni enti scolastici e alcune associazioni del territorio per favorire l’approccio al futuro – sia come studenti, sia come lavoratori – degli alunni della secondaria di primo grado, soprattutto quelli dell’ultimo anno; quindi conoscere le realtà soprattutto marinaresche e locali per far comprendere a famiglie e studenti che sicuramente quella universitaria è una carriera che si può intraprendere per arrivare a uno sbocco lavorativo importante, ma che si può anche decidere di svolgere una attività e avere competenze professionali molto legate al mare, tra cui il maestro d’ascia, ma non solo, che sono estremamente richieste e per il cui svolgimento oggi viene richiamato personale anche da Paesi stranieri; il che ci fa sicuramente piacere, ma penso ci farebbe più piacere se i nostri ragazzi avessero uno sbocco lavorativo importante e peraltro anche ben remunerato a livello locale, nella nostra cantieristica e nelle nostre attività industriali, e che quindi possano decidere di formare una famiglia e farla crescere su questo territorio”. Un’idea dunque per “aprire la scuola alle opportunità lavorative in modo tale che anche gli orientamenti scolastici della secondaria di secondo grado possano essere ancora più consapevoli”, ha concluso l’assessore.

