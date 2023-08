Lungomare Canepa, prorogati fino a fine agosto i lavori sulla carreggiata di ponente

Genova. Brutte notizie per la viabilità cittadina. Il cantiere di Iren Energia operativo sulla carreggiata di ponente di Lungomare Canepa sarà prorogato di almeno 8 giorni in più rispetto al primo termine preventivato.

Fino a fine agosto, quindi, Lungomare Canepa nella sua corsia verso Cornigliano avrà una parte di carreggiata ridotta ad una sola corsia, con inevitabili ripercussioni sul traffico. La causa del restringimento sarà un cantiere di Iren Energia per la manutenzione della rete di teleriscaldamento che passa proprio sotto la grande arteria viaria di Sampierdarena e che nei mesi scorsi aveva già evidenziato qualche problema, anche se in un altro punto, con la perdita in superficie di acqua calda.

» leggi tutto su www.genova24.it