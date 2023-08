Albenga/Cairo Montenotte. Notte di San Lorenzo con il naso all’insù non solo per ammirare, come da tradizione, le stelle cadenti ma anche i fuochi d’artificio.

Questa sera (10 agosto), infatti, nel savonese si potrà assistere a due spettacoli pirotecnici: uno nel ponente, ad Albenga; l’altro in Valbormida, a Cairo Montenotte.

