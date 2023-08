Nzola è ufficialmente della Fiorentina. Ciao M’Bala, eroe umano, a tratti alieno

A Firenze lo aspettavano da settimane, forse addirittura qualcuno aveva iniziato a pensarci la sera che lo Spezia ha salutato la serie A in una giornata infausta, anche per lui, che calciò malamente quel rigore che avrebbe quanto meno riaperto la speranza. Alla fine, da quella maledetta sera di Reggio Emilia, sono passati due mesi tondi tondi per arrivare all’epilogo odierno, ufficiale dopo 48 ore di transizione: dopo tre anni e mezzo densi di gol, prestazioni, cadute, delusioni e rinascite, Mbala Nzola saluta il Golfo dei Poeti e i suoi tifosi per indossare la maglia della Fiorentina e ritrovare così il suo mentore, quel Vincenzo Italiano che più di tutti lo aveva capito, sostenuto e pure sopportato nelle giornate più difficili. Un allenatore che forse lo avrebbe portato con sè in viola già nell’estate in cui lasciò lo Spezia in fretta e furia dopo la firma sul contratto e l’indigesto dietro-front: una circostanza che consigliò il tecnico siciliano di lasciar perdere ed evitare di esacerbare un clima già piuttosto incandescente dopo la sua mai digerita dipartita. Nzola vestirà dunque la maglia viola, punto più alto della sua carriera che in maglia bianca aveva già preso la strada più bella, non senza ostacoli: alla fine chiude con novantaquattro presenze tra campionato e coppe condite da 35 gol (che ne fanno il miglior marcatore della storia aquilotta in massima serie), una miriade di assist e la sensazione di aver potuto contare, soprattutto nelle giornate belle, su un autentico trascinatore, un guerriero dal cuore grande ma anche fragile. E’ stato capace di colorare pomeriggi difficilissimi, a volte ben supportato ma altre volte quasi da solo. E in serie A ne abbiamo visti tanti di pomeriggi di ansie e sofferenza, a dire il vero la maggior parte…

