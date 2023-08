Chiusura temporanea per un’attività di ristorazione di Piazza Garibaldi a Lerici: a disporlo l’ordinanza sottoscritta oggi dal sindaco Leonardo Paoletti. La chiusura, si legge nel provvedimento, sarà “per almeno cinque giorni e, comunque, fino al pieno adempimento dell’ordine di rimozione e sgombero del suolo pubblico occupato abusivamente”. Il punto è infatti il rispetto dell’autorizzazione di suolo pubblico dell’attività, che prevede, spiega l’ordinanza, il posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni per una superficie totale di venti metri quadrati. Il provvedimento riporta una serie di verbali della Polizia municipale lericina (due di luglio e uno di agosto) nei quali “si evidenzia la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico della attività interessata oltre gli spazi delimati e previsti dall’autorizzazione”. Si rileva inoltre che “le occupazioni sono state di fatto effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nelle previsioni del Piano Unitario dei suoli pubblici” nonché “la gravità delle violazioni contestate e il ripetersi della condotta illecita”. Dunque l’ordinanza che stabilisce la chiusura dell’attività “per almeno cinque giorni e, comunque, fino al pieno adempimento dell’ordine di rimozione e sgombero del suolo pubblico occupato abusivamente”, ordine di rimozione contenuto nella medesima ordinanza.

L’articolo “Occupazione abusiva suolo pubblico”, chiusura temporanea per attività di ristorazione lericina proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com