Oltre 56.000 presenze per EstateSpettacolo al Porto Antico: il 30% del pubblico da fuori Liguria

Genova. Si è chiusa con oltre 56mila presenze l’estate del Porto Antico di Genova. La rassegna EstateSpettacolo, che quest’anno è arrivata alla 24esima edizione, si è chiusa il 9 agosto dopo 57 appuntamenti in cartellone partiti il 30 giugno e andati in scena fra i tre palcoscenici allestiti all’Arena del Mare a calata Gadda, in piazza delle Feste a calata Falcone Borsellino e sull’Isola delle Chiatte.

Moltissime le persone arrivate da fuori Liguria per assistere a spettacoli e concerti: la media è stata del 30%, con picchi fino al 40% in alcune date internazionali e registrate soprattutto per i Kraftwerk (GoaBoa Festival), con solamente un’altra data programmata oltre a Genova, il format di successo “Teenage Dream” per Balena Festival e poi per Tananai, Bresh e Olly per Live in Genova Festival.

