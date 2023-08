Passi avanti per Pierozzi e Corradini, i due giovani in arrivo da Firenze

Con M’Bala Nzola arrivato a Firenze e già annunciato come nuovo acquisto, ci sono due giocatori che si preparano a fare percorso inverso e si avvicinano allo Spezia: Niccolò Pierozzi e Giovanni Corradini. Dopo i vari incontri avuti tra le due dirigenze, Eduardo Macìa e Stefano Melissano hanno fatto qualche passo avanti per portare in Liguria le due colonne della Primavera più vincente degli ultimi anni, che hanno già esperienza tra i professionisti.

Niccolò Pierozzi è un terzino destro reduce da una grande stagione in B alla Reggina, chiusa con trentacinque presenze (di cui una ai playoff) e impreziosita da ben quattro reti e due assist. Già nazionale Under 21, Pierozzi è ai box per un problema addominale che è però sulla via di risoluzione. Difensore moderno, tatticamente attento e di grande spinta, potrebbe essere una delle rivelazioni della prossima stagione e sin dal principio dei colloqui con i viola, lo Spezia ha cercato di strapparlo alla Fiorentina, che non voleva però perderne il controllo. Sia per Pierozzi che per Corradini si cerca l’ultimo accordo, ma la trattativa dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto, a cui sarà concesso un contro-riscatto ai viola.

