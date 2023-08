Pietra Ligure, sopralluogo del sindaco De Vincenzi nel cantiere delle scuole: 1,4mln di euro dal Pnrr

Pietra Ligure. Sopralluogo del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi in via Oberdan, con il dirigente e i funzionari dell’ufficio tecnico comunale, per il cantiere operativo nella scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini” e nell’asilo nido “Ape birichina”.

I lavori, che procedono a ritmo serrato e impegnano un finanziamento complessivo proveniente dal Pnrr di 1.413.500 euro, interessano la palestra della scuola media, con un intervento di messa in sicurezza di notevole entità finalizzato al miglioramento sismico della struttura, e l’asilo nido “Ape birichina”, con un intervento di adeguamento sismico dell’intero stabile, nonché di ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza e adeguamento di tutti gli impianti del piano terra mirato al potenziamento dell’offerta dei servizi educativi.

» leggi tutto su www.ivg.it