Provincia, accordo di programma da 30mln per l’area di crisi complessa nel savonese

Provincia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA hanno firmato il documento per uno stanziamento di 30 milioni di euro – con risorse del Fondo della Crescita Sostenibile e Invitalia SpA – che si aggiungono ai 20 milioni di euro di Regione Liguria con fondi Pr Fesr 2021-2027.

E’ lo stanziamento per l’attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa del territorio savonese: “Un importante impegno economico per interventi nelle località colpite dalle criticità sulle attività produttive e industrie, con le relative filiere” dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

