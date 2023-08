Sagra dello Stoccafisso e Baccalà nel weekend a Falconara

A partire da venerdì 11 e fino a domenica 13 agosto, l’Unione Sportiva Santerenzina invita tutti nella splendida cornice del parco di Falconara, per la sagra dello Stoccafisso e Baccalà. Nelle tre serate si potranno gustare anche piatti di carne e altre specialità gastronomiche. Un appuntamento atteso che si rinnova da diversi anni grazie al lavoro di squadra che vede impegnati con passione gli associati e i volontari di tutte le età, che per tre giorni lavorano senza sosta con una buona dose di divertimento, come richiede lo spirito associazionistico. Apertura banchi alle 19.30, assicurato l’ampio parcheggio.

