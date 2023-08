Sanità, l’assessore Gratarola: “Al pronto soccorso del Galliera 13 posti letto in più entro ottobre”

Genova. Al pronto soccorso dell’ospedale Galliera ci saranno 13 posti letto in più entro ottobre. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola dopo la visita compiuta oggi all’ospedale del centro genovese e al policlinico San Martino.

“Pur nel contesto di un flusso continuo di accessi in entrambe le realtà, all’ora di pranzo si contavano una cinquantina di accessi al Galliera e un centinaio al San Martino: le strutture stanno rispondendo bene e si stanno preparando a pieno ritmo per il ponte di Ferragosto – sottolinea l’assessore Angelo Gratarola -. Ricordiamo che la popolazione deve ricorrere al pronto soccorso solo per situazioni emergenziali ed affidarsi invece alla medicina territoriale per gli altri casi”.

