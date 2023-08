‘Santa’: a San Lorenzo della Costa folla alla festa patronale

A San Lorenzo della Costa serata finale della festa patronale come sempre molto partecipata. Molta folla, scooter e macchine parcheggiate lungo l’Aurelia fino alla Violara, al confine con Camogli, ed area stand gastronomico piena con gente in paziente coda per poter poi gustare piatti della tradizione.

Dopo la messa solenne presieduta dal vescovo diocesano Giampio Devasini accompagnata dalla Cantoria parrocchiale, è iniziata la processione con l’Arca di San Lorenzo, preceduta dai Cristi della Confraternita di Nostra Signora del Suffragio e Morte di San Lorenzo della Costa e dell’Annunziata di Ruta con la Filarmonica “C. Colombo”.

