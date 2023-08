Santo Stefano dedica una serata all’hip-hop con Dani Faiv

“Parole in piazza” dedicate alla cultura hip-hop martedì 29 agosto a Santo Stefano Magra. Nella cornice di piazza della Pace nel centro storico, a partire dalle 21.30 parleranno di rap e delle sue tante sfumature il giornalista Damir Ivic – che da anni racconta la scena nazionale e internazionale – con il regista Enrico Bisi, autore del docufilm “Numero Zero: alle origini del rap italiano”, il veterano Dj Double S e il rapper e cantante spezzino Dani Faiv. In caso di maltempo la manifestazione si sposterà presso l’opificio in area Vaccari.

