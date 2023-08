Scuola dell’infanzia di Stra’, salva la terza sezione. La soddisfazione di Teja, presidente della commissione Pubblica istruzione

Questa mattina il responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale Roberto Peccenini ha confermato al presidente della commissione Pubblica istruzione, Oscar Teja, l’assegnazione di un nuovo insegnante per esaurire la lista d’attesa tramite l’attivazione di una terza e nuova sezione ad orario ridotto nella scuola dell’infanzia di Strà.

“L’argomento – ricorda Teja – è stato oggetto di numerosi approfondimenti nella commissione Pubblica istruzione. Sono sempre attento e credo fortemente alle tematiche inerenti agli investimenti sulla scuola, parità scolastica e sostegno agli insegnanti e genitori proprio perché non si può parlare di giovani se non si parla anche del loro percorso educativo, fin dalla loro tenera età. È stato un esempio di buona politica in collaborazione con colleghi di Consiglio comunale anche di segno opposto, partendo dalla domanda “Perché ci interessa l’educazione?”, proprio perché ritengo siano argomenti trasversali e di interesse di tutti. Sono estremamente soddisfatto di essere riusciti a dare voce e mettere al centro la persona, cioè la famiglia ed i bimbi. Ringrazio anche l’Ufficio scolastico provinciale per l’ampia collaborazione e la disponibilità nell’essere venuto in Commissione a spiegare le logiche dietro i propri ragionamenti”.

