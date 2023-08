Serie B2, due volti nuovi per l’Albenga Volley: Giorgia Moraglio e Agnese Revello

Albenga. L’Albenga Volley annuncia due nuovi innesti per la rosa della prima squadra femminile. Indosseranno la maglia biancoblù Giorgia Moraglio e Agnese Revello, entrambe scuola Pallavolo Carcare.

Giorgia, libero classe 1997, inizia a giocare nel club valbormidese dove fa tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra. Conquista la Serie C con le biancorosse e disputa un anno di B2, poi per ragioni societarie torna in D, dove centra il doppio successo con coppa e campionato. L’anno successivo vince nuovamente la C approdando in B2, dove però questa volta gioca per due anni; passa poi al Finale nella stagione 2021/2022 e infine al Celle Varazze nel campionato appena concluso.

