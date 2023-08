Sicurezza Albenga, Ciangherotti denuncia: “Bivacchi e accattoni a tutte le ore in viale Martiri e via dei Mille”

Albenga. “Il mese di agosto rappresenta un momento cruciale per il turismo e quindi per tutte le attività commerciali. Peccato che ad Albenga, alle porte del centro storico, residenti e turisti debbano fare i conti con la presenza di bivacchi e accattoni a tutte le ore del giorno, con evidenti ripercussioni negative sui negozi e, più in generale, sull’immagine della città”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo il capogruppo ingauno, “basta farsi una passeggiata in viale Martiri della Libertà piuttosto che in via dei Mille per rendersi conto di una situazione indegna per una città come Albenga. Insicurezza e degrado, ma anche danni economici per le diverse attività che vorrebbero lavorare in un ambiente circostante decoroso”.

