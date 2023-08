L’Asd Bolanese si prepara a gestire la “seconda puntata” (dopo quella di Luglio) della Sagra dei Panigazzi, in Piazza Castello a Bolano da venerdì 11 a martedì 15 Agosto (apertura dei banchi gastronomici dalle 19), nel frattempo ufficializza organigramma dei dirigenti e “rosa” della squadra A, pronti per la nuova stagione calcistica in Prima Categoria.

Cominciando dallo staff dirigenziale…

Presidente – Marco Anastasia. Presidente onorario – Alessandro Grossi.

