Turismo: il ponte di Ferragosto, da domani a martedì Riviera piena come un uovo

Fino agli anni Novanta il 15 agosto segnava il giro di boa e la diminuzione delle presenze turistiche. Oggi la stagione si è allungata e tranne scherzi del meteo si può ipotizzare che la stagione turistica si protragga fiino a tutto ottobre, grazie anche al fatto che Genova stessa si è trasformata in una città di grande richiamo e i suoi ospiti non disdegnano il giretto in Riviera.

Da domani, venerdì, per tutto il fine settimana e poi fino a martedì 15 (ferragosto) ai turisti presenti (molti stranieri e meno italiani tornati ai viaggi all’estero) si aggiungono i “gitanti” che normalmente raggiungo la Riviera e la val d’Aveto nei fine settimana. Un grande ruolo lo svolgono le case-vacanza.

