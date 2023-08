Turisti bloccati su una frana e infortuni, almeno quattro interventi di soccorso con l’elicottero in un solo pomeriggio

Giornata campale, quella di oggi, per i Vigili del fuoco e tutte le squadre di soccorso della provincia spezzina. Solo dall’ora di pranzo in poi sono stati infatti almeno quattro le richieste di intervento in zone impervie.

La prima è stata registrata intorno alle 12.30, quando il personale del distaccamento rurale inaugurato proprio quest’estate è stato inviato sul sentiero tra Corniglia e Vernazza, dove un turista di 52 anni è rimasto contuso in seguito a una caduta. Per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del fuoco Drago, proveniente da Genova.

Alle 14.30 la richiesta di soccorso è giunta dall’altro lato delle coste della provincia. Un gruppo di cinque giovani stranieri si era perso sui sentieri che si snodano tra Punta Bianca e Punta Corvo, finendo sopra una frana e non potendosi più muovere né in un senso né nell’altro. Per portare i soccorsi si sono mossi una squadra dei Vigili del fuoco di Sarzana, tre uomini in appoggio dalla Spezia e il gommone del Soccorso acquatico. Sono stati proprio gli operatori presenti in mare a individuare i ragazzi e a raggiungerli dopo aver nuotato sino alla scogliera. La situazione rimaneva però piuttosto pericolosa per il gruppetto di amici e pertanto anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dell’elicottero che ha verricellato a bordo tutti i 5 giovani.

