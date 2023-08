“Una pedalata per il Gaslini”: parte del ricavato della cantina Albenga Insieme donato ai due ciclisti dell’associazione Rievocatori Ingauni

Albenga. Sono partiti nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 agosto, da Albenga, in piazza De André, Giuseppe Di Maria e Massimiliano Oliva, i due ciclisti dell’associazione “Rievocatori Ingauni” che nei prossimi giorni raggiungeranno Villalba, in Sicilia, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare i bambini dell’ospedale Gaslini di Genova.

A salutarli, ai nastri di partenza, era presente anche una delegazione dell’associazione “Albenga Insieme”, che quest’anno ha debuttato con la propria cantina all’ultima edizione del Palio Storico dei Rioni. Una parte degli incassi ottenuti dalla cantina nel corso della manifestazione sono stati devoluti a sostegno della causa promossa dai Rievocatori Ingauni: “Quello di Giuseppe e Massimiliano non è solo un gesto dal forte valore simbolico – spiega Nicola Podio, presidente dell’associazione Albenga Insieme -, ma un contributo concreto a favore di una eccellenza sanitaria riconosciuta a livello internazionale”.

